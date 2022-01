Contes et lettres d’amour écrites par les internés des camps du Loiret Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Contes et lettres d'amour écrites par les internés des camps du Loiret

le dimanche 23 janvier à 16:00

à 16h pour le jeune public Lecture du conte Le bébé tombé du train de Jo Hoestlandt, Oskar Editions, 2011. à 17h pour les adultes Lecture d’extraits des oeuvres suivantes La plus précieuse des marchandises. Un conte de Jean-Claude Grumberg, La librairie du XXIe siècle, Seuil, 2019 Lettres d’un interné au camp de Pithiviers de Kalma Apfelbaum, Belin, éd. Cercil, 2015 Lettres à Khayè. Correspondance clandestine d’un amour en temps de guerre de Zysman Wenig, éd. Calmann Levy, 2017

Entrée libre

Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d'Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans

2022-01-23T16:00:00 2022-01-23T18:00:00

