Contes et légendes, toute une histoire ! Plaine de l'Epine Le Mans

Plaine de l'Epine, le samedi 17 avril à 15:00

Plaine de l’Epine, le samedi 17 avril à 15:00

La compagnie TETROFORT propose le spectacle « Raoul, le chevalier » (45min, dès 3 ans). Dans un univers de carton brut, matière première utilisée pour les décors, les costumes et accessoires, une dizaine de personnages décalés vont se croiser dans une ambiance déjantée. Partons alors à l’aventure avec Raoul, un chevalier arrogant et maladroit, prêt a tout pour sauver une princesse vraiment blonde, emprisonnée dans le château de la cruelle sorcière Saperli.

Entrée libre

Spectacle en plein-air. Plaine de l’Epine 46 Rue de Saint-Nazaire, 72000 Le Mans Le Mans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-17T15:00:00 2021-04-17T17:00:00

