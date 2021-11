Contes et légendes ThéâtredelaCité (ex-TNT), 22 mars 2022, Toulouse.

Contes et légendes

du mardi 22 mars 2022 au samedi 2 avril 2022 à ThéâtredelaCité (ex-TNT)

### Théâtre Contes et légendes est une fiction documentaire d’anticipation sur la construction de soi à l’adolescence et le mythe de la créature artificielle. Alors que son précédent spectacle, _Ça ira (1) Fin de Louis_, plongeait aux origines de notre organisation politique à partir de la révolution de 1789, Joël Pommerat poursuit son observation des valeurs et des identités contemporaines en mettant cette fois en scène un monde légèrement futuriste dans lequel humains et robots sociaux cohabiteraient. En anthropologue du futur, il observe une série de relations entre adolescents, adultes et androïdes. Plus qu’un énième discours sur les dangers ou les progrès de l’Intelligence Artificielle, _Contes et légendes_ donne à éprouver les ambiguïtés de ces différents modes d’existence et de vérité à travers une constellation d’instants sensibles et drôles. ### + d’infos [Site Theatredelacite](https://theatre-cite.com/programmation/2019-2020/spectacle/contes-et-legendes/) ![]() ### Infos Pratiques : * Les 22, 25 & 29 mars & 1er avril à 20h30 * Les 23, 24, 28, 30 & 31 mars à 19h30 * Les 26 mars & 2 avril à 18h30 * Durée : 1h50 * La Salle

Tarifs : 12€ à 20€

ThéâtredelaCité (ex-TNT) 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



