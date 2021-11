Contes et légendes sur les oiseaux Tourouvre au Perche, 9 février 2022, Tourouvre au Perche.

Contes et légendes sur les oiseaux La Mulotière La Ferme d’Apolline Tourouvre au Perche

2022-02-09 14:00:00 – 2022-02-09 La Mulotière La Ferme d’Apolline

Tourouvre au Perche Orne

Venez découvrir les oiseaux, domestiques et sauvages, présents sur notre exploitation, en apprendre plus sur eux à travers contes et légendes. Plus d’information, sur notre page internet.

Payant : 5 euros par personne

À partir de 3 ans

Sur réservation, nombre de place limité

lafermedapolline@gmail.com +33 6 72 26 31 90 https://www.lafermedapolline.com/

La Mulotière La Ferme d’Apolline Tourouvre au Perche

