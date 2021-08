Albi Scène Nationale Albi, Tarn CONTES ET LÉGENDES Scène Nationale Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

CONTES ET LÉGENDES Scène Nationale, 27 septembre 2021, Albi. CONTES ET LÉGENDES

du lundi 27 septembre au mardi 28 septembre à Scène Nationale

Avec ce nouveau spectacle, il met en scène un monde futuriste, où les humains confieraient leurs enfants à des robots androïdes plus vrais que nature. 20h30, Grand Théâtre [[sn-albi.fr](sn-albi.fr)](sn-albi.fr) C’est le retour du metteur en scène Joël Pommerat sur les planches du Grand Théâtre. Scène Nationale Place de l’Amitié entre Peuples, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-27T20:30:00 2021-09-27T23:59:00;2021-09-28T20:30:00 2021-09-28T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Scène Nationale Adresse Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 Albi Ville Albi lieuville Scène Nationale Albi