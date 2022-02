Contes et Légendes « Palais d’hiver » Maison natale Charles de Gaulle Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Contes et Légendes « Palais d'hiver »

Maison natale Charles de Gaulle, le vendredi 18 février à 19:00

_Par : Swan Blachère et Élodie Mora (contes-récits), Gaëlle Sara Branthome (chant-violoncelle), Marjorie Waxin (chant-violon) et Maxime Vanhove (danse-jonglerie)_ Ce soir, le temps d’une veillée, cinq artistes se glisseront entre les murs chargés d’histoire(s) de la Maison natale Charles de Gaulle pour l’habiter… à leur façon. Le cœur de la bâtisse s’allumera et battra au rythme de leurs corps, de leurs voix, de leurs musiques… Peut-être pourrons-nous la sentir bien vivante, autour de nous ! Peut-être qu’elle aura des choses à nous dire, elle aussi, au-delà du temps et des êtres qui l’ont habitée autrefois !

Réservation obligatoire

Le Festival Contes et Légendes de Marcq-en-Barœul fait du « hors les murs » et s’installe pour quelques jours à la Maison natale Charles de Gaulle. Maison natale Charles de Gaulle 9 rue Princesse Lille Lille Vieux-Lille Nord

