CONTES ET LEGENDES Montpellier, 21 août 2021-21 août 2021, Montpellier.

CONTES ET LEGENDES 2021-08-21 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-23 23:00:00 23:00:00

Montpellier Hérault

EUR 6 30 Avec Contes et légendes, Joël Pommerat poursuit son observation des valeurs et des identités contemporaines en se tournant vers le futur et ce moment particulier qu’est l’adolescence. Le point de départ du spectacle est l’enfance et la manière dont un jeune se construit, en réaction à son environnement et à certaines règles ou représentations collectives. Joël Pommerat associe ce moment de construction de soi au mythe de la créature artificielle en mettant en scène un monde légèrement futuriste dans lequel les humains cohabiteraient avec des robots sociaux.

Alors que son précédent spectacle, Ça ira (1) Fin de Louis (2015), réactivait le passé révolutionnaire à travers une épopée immergeant le public dans des débats politiques, Contes et légendes revient à une forme de théâtre intime pour explorer une série d’interactions sociales, familiales ou affectives entre des adolescents, des adultes et des robots androïdes intégrés à leur quotidien.

Une fiction documentaire d’anticipation sur la construction de soi à l’adolescence, associée au mythe de la créature artificielle. A travers une constellation d’instants sensibles et drôles, Joël Pommerat donne à éprouver les ambiguïtés de différents modes d’existence et de vérité.

