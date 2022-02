Contes et Légendes Marseille 7e Arrondissement, 20 avril 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Contes et Légendes La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-04-20 – 2022-04-24 La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une création théâtrale de Joël Pommerat



Contes et Légendes documente par la fiction un monde où humains et robots cohabitent, faisant du théâtre le lieu inattendu d’une enquête poétique et philosophique.



Le théâtre de Joël Pommerat se distingue par sa recherche plastique et l’acuité de son regard sur le monde contemporain. Dans Contes et légendes, le metteur en scène se fait anthropologue du futur et choisit de mettre en parallèle l’expérience de l’adolescence et les mythes de la créature artificielle, robot ou androïde : deux expériences de recherche d’identité et de différenciation, de reconfigurations intimes et de trouble dans le genre.



Dans un univers légèrement futuriste, Pommerat fait apparaître des interactions quotidiennes entre adolescents, adultes et androïdes, donnant à éprouver, en autant de tableaux sensibles et drôles, les ambiguïtés des normes, et les espaces de liberté autorisés par leur contestation.



Coproduction La Criée

https://www.theatre-lacriee.com/programmation/saison/contes-et-legendes-22.html

Coproduction La Criée

La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-13 par