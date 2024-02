Contes et légendes Larrau, mardi 20 février 2024.

Contes et légendes Larrau Pyrénées-Atlantiques

Sylvaine propose des contes et légendes d’ici et d’ailleurs, pour petites et grandes oreilles.

Installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par la musique des mots pour entreprendre un fabuleux voyage au cœur de l’imaginaire.

Un moment de joie et d'émerveillement à partager !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 17:00:00

fin : 2024-02-20

Les chalets d’Iraty

Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

