La Forêt-Fouesnant

Contes et Légendes 2021-11-27 – 2021-11-27 Manoir du Stang Le Stang

La Forêt-Fouesnant Finistère La Forêt-Fouesnant Oyez, oyez, bonnes gens, Venez assister au Manoir du Stang à l’animation d’un conteur de légendes qui saura vous passionner et vous replonger dans les légendes bretonnes.

Les personnages de ces contes du pays de Cornouaille sauront attirer votre curiosité, rafraîchir vos connaissances, susciter peut être en vous le goût de conter à votre tour les légendes à vos amis, enfants de tous âges ou petits-enfants. Petits et grands, venez nous rejoindre:

– à 17h30 pour les enfants de 7 à 13 ans

– à 20h30 pour les adultes 3€ pour les enfants avec un petit encas pour permettre aux plus petits de se remettre de leurs émotions !

