Contes et Légendes « Home sweet home »

du mercredi 16 février au vendredi 18 février à Maison natale Charles de Gaulle

_Par SwaN Blachère (conte-récit) et Marjorie Waxin (chant-violon)_ C’est quoi un chez-soi ? Ça dure combien de temps ? Entre légendes, mystères et poésie, SwaN et sa complice Marjorie vous entraînent dans une étonnante visite contée sur le thème du foyer. La Maison natale Charles de Gaulle offrira ses murs et son mobilier en toile de fond d’un tour de contes musicaux qui pourrait bien brouiller les pistes du monde connu !

Réservation obligatoire

Le Festival Contes et Légendes de Marcq-en-Barœul fait du « hors les murs » et s’installe pour quelques jours à la Maison natale Charles de Gaulle. Maison natale Charles de Gaulle 9 rue Princesse Lille Lille Vieux-Lille Nord

