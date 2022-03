Contes et légendes en òc et en musique Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Contes et légendes en òc et en musique P'tit café 25 Pl. du Marché Couvert Le Puy-en-Velay
2022-03-25

P'tit café 25 Pl. du Marché Couvert

Le Puy-en-Velay Haute-Loire 17 h Lancement du festival Lo Festenal

17h30 Contes en òc dès 4 ans P’tit café 25 Pl. du Marché Couvert Le Puy-en-Velay

