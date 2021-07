Évran Manoir de la Roche Léau Côtes-d'Armor, Évran Contes et légendes du Vent, au Manoir de La Roche Léau Manoir de la Roche Léau Évran Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Manoir de la Roche Léau, le samedi 18 septembre à 20:00

Petits et grands sont les bienvenus à la nuit tombante pour écouter les contes sur le Vent, en inventer ensemble et peut-être le mimer, l’imiter, le chanter. Couvrez-vous bien, peut-être se lèvera-t-il pour nous effrayer et si la pluie l’accompagne, nous pourrons toujours nous réfugier dans la vieille et grande maison.

entrée libre mais sur inscription.

Munissez-vous d’une petite laine et de tout votre courage ! Allons prendre place dans le rond de sorcière pour écouter les histoires du Vent. Manoir de la Roche Léau 22630 Evran Évran La Roche Côtes-d’Armor

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T21:30:00

