Haut-Rhin Le Pays d’Art et d’Histoire organisera des sorties Contes et légendes du Val d’Argent pendant l’été. RDV les Lundis 10-17-24-31 Juillet et les Lundis 7-14-21 Août à 20h devant l’Office de Tourisme du Val d’Argent. Parcours piéton au centre-ville de Sainte-Marie-aux-Mines. Laissez-vous conter les contes et légendes du Val d’Argent. A la tombée de la nuit, un guide du Pays d’Art et d’Histoire vous fera découvrir les récits légendaires populaires, où la réalité se mêle à l’imaginaire. Sainte-Marie-aux-Mines

