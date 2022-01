Contes et légendes du Québec Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Contes et légendes du Québec Médiathèque La Grand-Plage, 5 mars 2022, Roubaix. Contes et légendes du Québec

Médiathèque La Grand-Plage, le samedi 5 mars à 17:00

En chansons et en contes, venez à la rencontre des animaux du Québec : ours, lièvres, caribous … Un moment de contes à deux voix pour rêver comme les bucherons doivent surement le faire dans les immenses nuits québécoises. Durée : 45 min. Tout public à partir de 8 ans

Entrée libre, gratuit

Saison québécoise Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T17:00:00 2022-03-05T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Médiathèque La Grand-Plage Adresse 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Ville Roubaix lieuville Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Departement Nord

Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Contes et légendes du Québec Médiathèque La Grand-Plage 2022-03-05 was last modified: by Contes et légendes du Québec Médiathèque La Grand-Plage Médiathèque La Grand-Plage 5 mars 2022 Médiathèque La Grand-Plage Roubaix roubaix

Roubaix Nord