Contes et légendes du Médoc, animé par Jeanine Olivella

Contes et légendes du Médoc, animé par Jeanine Olivella, 3 décembre 2022, . Contes et légendes du Médoc, animé par Jeanine Olivella



2022-12-03 – 2022-12-03 Durant une heure venez découvrir les contes et les légendes du Médoc raconté par Jeanine Olivella passionnée d’histoire qui partagera avec nous les quelques contes de notre région, glanés dans sa bibliothèque. Qui sait, peut-être vous aussi pourriez-vous nous raconter un conte médocain ?

Et comme la période s'y prête à merveille les contes seront accompagnés de vin chaud et de biscuits de Noël !

