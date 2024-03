Contes et légendes du Marais Espace culturel du Houlme Briouze, mardi 30 juillet 2024.

Contes et légendes du Marais Ecoutez et imaginez des histoires d’ici et d’ailleurs, qui parlent d’eau, de cités englouties, de plantes et d’animaux des marécages… Dès 6 ans Mardi 30 juillet, 14h30 Espace culturel du Houlme 2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE // RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr // RDV: Devant l’espace culturel du Houlme // Equipement: Chaussures de marche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-30T14:30:00+02:00 – 2024-07-30T16:30:00+02:00

Fin : 2024-07-30T14:30:00+02:00 – 2024-07-30T16:30:00+02:00

Espace culturel du Houlme Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Béa Gillot