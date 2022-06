CONTES ET LEGENDES DU BOULONNAIS – TOME II Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer

Salle Damrémont Boulogne-sur-Mer 62200 Boulogne-sur-Mer Les Ballets-Théâtre Lucie Raulin présentent :

Contes et Légendes du Boulonnais

Tome 2 Les Frères Coquelin, Jean des Pois Verts et Le Moulin au sel Le samedi 18 juin 2022 à 20H30

Le dimanche 19 juin 2022 à 15h00

Au Palais des Sports – Salle Damrémont à Boulogne-sur-Mer Entrée 12€00

