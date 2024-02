Contes et légendes du Bandiat Abjat-sur-Bandiat, dimanche 7 juillet 2024.

Venez découvrir la vallée du Bandiat avec son patrimoine naturel et culturel autour d’une randonnée à Abjat-sur-Bandiat. Eau, faune, flore, géologie autant de thémes qui seront abordés et qui sont sources d’inspirations pour les contes et légendes locaux.

Pique-nique tiré du sac, prévoir chaussures de randonnée.

En partenariat avec Les Balladins.

Inscription recommandée avant le 4 juillet. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 09:30:00

fin : 2024-07-07 17:00:00

Place des Marronniers

Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

