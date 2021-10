CONTES ET LÉGENDES DES COËVRONS Sainte-Suzanne-et-Chammes, 31 octobre 2021, Sainte-Suzanne-et-Chammes.

CONTES ET LÉGENDES DES COËVRONS 2021-10-31 – 2021-10-31 Grande salle du CIAP Château-CIAP

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

EUR Sais-tu pourquoi les contes de fées nous font rêver ?

Ils viennent du fond des âges, et racontent le passé.

Bien souvent se côtoient et se mêlent ou s’affrontent

Féerie et vile diablerie dedans nos contes

Où il est, tout à notre gré, aussi aisé

De faire danser le diable ou chanter les fées !

Texte inspiré par « La voix des fées » – Extrait de « prières et diableries en Maine » – Paul Vallin

Par Hoël et Lutinannie

Tarif: entrée du CIAP

Sais-tu pourquoi les contes de fées nous font rêver ?

Ils viennent du fond des âges, et racontent le passé.

Bien souvent se côtoient et se mêlent ou s’affrontent

Féerie et vile diablerie dedans nos contes

Où il est, tout à notre gré, aussi aisé

De faire danser le diable ou chanter les fées !

Texte inspiré par « La voix des fées » – Extrait de « prières et diableries en Maine » – Paul Vallin

Par Hoël et Lutinannie

Tarif: entrée du CIAP

dernière mise à jour : 2021-09-29 par