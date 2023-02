Contes et légendes de mer Quai Sadi Carnot Fécamp Catégories d’Évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Contes et légendes de mer Quai Sadi Carnot, 31 juillet 2023, Fécamp . Contes et légendes de mer Office Intercommunal de tourisme de Fécamp Quai Sadi Carnot Fécamp Seine-Maritime Quai Sadi Carnot Office Intercommunal de tourisme de Fécamp

2023-07-31 – 2023-07-31

Quai Sadi Carnot Office Intercommunal de tourisme de Fécamp

Fécamp

Seine-Maritime Parcours familial – Patrimoine pour petits et grands. Découverte du monde maritime grâce aux contes.

Parcours à pied sur une ancienne voie romaine (sente aux matelots).

Étapes ponctuées d’histoires et anecdotes contées. Le lundi 31 juillet à 15h

Rendez-vous devant l’office de tourisme, quai Sadi Carnot à Fécamp

Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour les – de 18 ans. Parcours familial – Patrimoine pour petits et grands. Découverte du monde maritime grâce aux contes.

Parcours à pied sur une ancienne voie romaine (sente aux matelots).

Étapes ponctuées d’histoires et anecdotes contées. Le lundi 31 juillet à 15h

Rendez-vous devant l’office de tourisme, quai Sadi Carnot à Fécamp

Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour les – de 18 ans. Quai Sadi Carnot Office Intercommunal de tourisme de Fécamp Fécamp

dernière mise à jour : 2023-02-08 par

Détails Catégories d’Évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Adresse Fécamp Seine-Maritime Quai Sadi Carnot Office Intercommunal de tourisme de Fécamp Ville Fécamp lieuville Quai Sadi Carnot Office Intercommunal de tourisme de Fécamp Fécamp Departement Seine-Maritime

Fécamp Fécamp Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fecamp /

Contes et légendes de mer Quai Sadi Carnot 2023-07-31 was last modified: by Contes et légendes de mer Quai Sadi Carnot Fécamp 31 juillet 2023 Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp Quai Sadi Carnot Fécamp Seine-Maritime Quai Sadi Carnot Fécamp seine-maritime

Fécamp Seine-Maritime