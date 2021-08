Niort Port-Boinot Deux-Sèvres, Niort Contes et légendes de la Sèvre et du marais Port-Boinot Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Contes et légendes de la Sèvre et du marais Port-Boinot, 18 septembre 2021, Niort. Contes et légendes de la Sèvre et du marais

Port-Boinot, le samedi 18 septembre à 10:00

### Ateliers de contes et d’art-thérapie à destination des enfants de 8-10 ans et des ados, dans le cadre de la manifestation “BD 20-21” créée par le Ministère de la Culture. On raconte que les marais desséchés et mouillés ont été créés par le géant Gargantua, un jour où il boit toute l’eau de la Sèvre jusqu’à la mer, puis inonde les plaines pour se soulager. Dans les grandes étendues marécageuses, vivent des fées et un monstre volant, au corps couvert d’écailles et d’épines.

Gratuit. Sur inscription. Jauge limitée.

Ateliers de contes et d’art-thérapie à destination des enfants de 8-10 ans et des ados, dans le cadre de la manifestation “BD 20-21” créée par le Ministère de la Culture. Port-Boinot 1 rue de la chamoiserie, 79000 Niort Niort Le Port Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Port-Boinot Adresse 1 rue de la chamoiserie, 79000 Niort Ville Niort lieuville Port-Boinot Niort