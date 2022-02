« CONTES ET LEGENDES DE LA MYTHOLOGIE » Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

« CONTES ET LEGENDES DE LA MYTHOLOGIE » Agde, 12 avril 2022, Agde. « CONTES ET LEGENDES DE LA MYTHOLOGIE » Agde

2022-04-12 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-12 12:00:00 12:00:00

Agde Hérault 6 6 EUR Pour cette animation, une visite contée sera proposée afin de découvrir ou redécouvrir le collections autrement. Le médiateur du Musée contera les légendes de personnages de l’Antiquité (les Dieux et les héros, animaux et monstres).

> A partir de 6 Ans ( accompagné d’un parent ). visite contée sera proposée afin de découvrir ou redécouvrir le collections autrement. Le médiateur du Musée contera les légendes de personnages de l’Antiquité (les Dieux et les héros, animaux et monstres).

>A partir de 6 Ans +33 4 67 94 69 60 Pour cette animation, une visite contée sera proposée afin de découvrir ou redécouvrir le collections autrement. Le médiateur du Musée contera les légendes de personnages de l’Antiquité (les Dieux et les héros, animaux et monstres).

> A partir de 6 Ans ( accompagné d’un parent ). Agde

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

« CONTES ET LEGENDES DE LA MYTHOLOGIE » Agde 2022-04-12 was last modified: by « CONTES ET LEGENDES DE LA MYTHOLOGIE » Agde Agde 12 avril 2022 Agde Hérault

Agde Hérault