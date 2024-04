Contes et légendes de la forêt Fontaine-le-Bourg, dimanche 21 juillet 2024.

Contes et légendes de la forêt Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime

Créatures fantastiques, personnages fabuleux et arbres magiques nous accompagnent dans cette déambulation en plein coeur du Bois de Fécamp. Des histoires qui font rêver petits et grands. A partir de 4 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 10:30:00

fin : 2024-07-21 12:30:00

Route de Tendos

Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie

