Contes et Légendes d’Automne Ecomusée d’Alsace Ungersheim, samedi 19 octobre 2024.

À l’approche de la célèbre fête d’Halloween et de la période de Toussaint, l’Écomusée d’Alsace vous invite à plonger dans un univers où les contes et les légendes rythment la vie des villageois. Dans cette ambiance mystérieuse, les conteurs se feront un plaisir de vous partager des histoires traditionnelles, où se mêlent superstitions et croyances populaires ! Tandis que la nature se pare de ses plus belles couleurs, le mystère s’infiltre peu à peu dans les ruelles du village … Du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre, vivez un moment hors du temps en famille comme entre amis !

Dates & horaires :

Du 19 octobre au 3 novembre 2024 De 10h à 18h | Fermé les lundis

Contact :

Tél 03 89 74 44 74

Mail info@ecomusee.alsace

Site internet https://www.ecomusee.alsace/fr/

Adresse Écomusée d’Alsace, Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM

https://www.youtube.com/watch?v=AdZfpMt5hzI

Plus grand musée à ciel ouvert de France, l'Écomusée d'Alsace s'organise comme un village alsacien du début du 20ème siècle. Ses missions s'inscrivent dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel alsacien mais aussi la préservation de la biodiversité et des espaces naturels.

Un rendez-vous incontournable pour les familles qui souhaitent découvrir l’Alsace, son patrimoine et ses richesses à travers de nombreuses animations chaque jour

• atelier cuisine,

• tour en tracteur ou en calèche

• Présentation des animaux et leurs espaces lieux de vie,

• Manège,

• Rencontre avec les villageois,

• etc.

