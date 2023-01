« Contes et légendes d’Acadie » avec Anne Godin / Festival « La Semaine Acadienne 2023 » Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

« Contes et légendes d'Acadie » avec Anne Godin / Festival « La Semaine Acadienne 2023 » Courseulles-sur-Mer, 8 août 2023, Courseulles-sur-Mer . Rue Arthur Leduc Salle de l'OMAC Courseulles-sur-Mer Calvados

D'aussi loin qu'elle se souvienne, Anne Godin se passionne pour le conte. Lorsque arrive l'heure de la retraite, elle se plonge dans l'univers des contes et des légendes et en réécrit certaines pour les intégrer dans son spectacle. Elle y parle alors beaucoup de l'Acadie, fait la promotion du patrimoine acadien, de ses légendes.

