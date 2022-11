Contes et Histoires : Un noël magique au château Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand Catégories d’évènement: 21150

21150 Bussy-le-Grand Cette année, plongez dans la féerie de Noël au château et laissez les comtes de Sarcus et Roger de Rabutin vous accueillir pour un Noël enchanté dans leur demeure. Du 3 décembre au 7 janvier, Benoit Duvergé installera sa Féerie de Noël : petits et grands pourront s’émerveiller dans un décor ensorcelant qui sublimera le château. Il apprendra également à réaliser ses fameuses figurines Sapin grâce à deux ateliers le 17 et 23 décembre à 14h30.

Surtout, pour cette quatrième édition, préparez-vous pour un retour dans le temps fascinant !

Esmé Planchon vous mènera jusqu’en décembre 1835 pour une aventure rocambolesque de Quillenbois et de l’espionne sans peur ni reproche avec Bienvenue au château !

Pour terminer 2022, Caroline Castelli vous proposera, le 31 décembre, à 10h et à 14h15, La petite flamme de Noël : découvrez des contes de Noël surprenants, sans Père Noël !

