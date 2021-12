Contes et histoires Bouges-le-Château Bouges-le-Château, 27 décembre 2021, Bouges-le-ChâteauBouges-le-Château.

Bouges-le-Château A la fin de l’automne, quand le soleil se couche de plus en plus tôt, que le gris maussade de dehors nous confine au coin du feu, que la terre se repose sous une couverture de feuilles mouillées, on commence à trépigner d’impatience en attendant le solstice d’hiver, le retour de la lumière. Alors, on se rassemble pour se raconter les histoires des cadeaux de la terre, des histoires de vie et de joie.

Les contes d’Emilie commencent et finissent en chanson, et sont accompagnés tout au long du spectacle par la musique et la rythmique de Claire.

Conte, chant et musique au château de Bouges !

Vert Lumière, spectacle conté, chant et musique par la Compagnie Barda avec Claire Moinet et Emilie Renoncet.

chateau.bouges@monuments-nationaux.fr +33 2 54 35 88 26

