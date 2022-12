Contes et histoires Bouges-le-Château Bouges-le-Château BERRY Bouges-le-Château Catégories d’évènement: Bouges-le-Château

Indre

Contes et histoires Bouges-le-Château, 21 décembre 2022, Bouges-le-Château BERRY Bouges-le-Château. Contes et histoires 15 Rue du Château Bouges-le-Château Indre

2022-12-21 – 2022-12-22 Bouges-le-Château

Indre Bouges-le-Château Indre Centre-Val de Loire 8 EUR Balade Berrichonne, conte théâtral et musical par la Cie Les 2 Lucioles. Embarquez pour un voyage à la découverte des légendes du Berry. De Sancerre à la Châtre, en passant par Bourges et la vallée de l’Igneraie, Laissez-vous guider par notre belle et mystérieuse campagne Berrichonne où se côtoient sangliers, biches et créatures fantastiques.

Balade Berrichonne est un spectacle théâtral et musical mêlant contes, musique, chants et bruitages dans une ambiance bienveillante et chaleureuse.

Après le spectacle, vous pourrez flâner dans le château de Bouges décoré par Jardin d’Ombres ! Laissez-vous conter les légendes du Berry au château de Bouges ! +33 2 54 35 88 26 https://www.chateau-bouges.fr/Actualites/Lila-des-bois © Centre des Monuments Nationaux

Bouges-le-Château

dernière mise à jour : 2022-12-09 par BERRY SIT Centre-Val de Loire

Détails Catégories d’évènement: Bouges-le-Château, Indre Autres Lieu Bouges-le-Château Adresse 15 Rue du Château Bouges-le-Château Indre BERRY SIT Centre-Val de LoireSIT Centre-Val de Loire Ville Bouges-le-Château BERRY Bouges-le-Château lieuville Bouges-le-Château Departement Indre

Bouges-le-Château Bouges-le-Château BERRY Bouges-le-Château Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouges-le-chateau-berry-bouges-le-chateau/

Contes et histoires Bouges-le-Château 2022-12-21 was last modified: by Contes et histoires Bouges-le-Château Bouges-le-Château 21 décembre 2022 15 Rue du Château Bouges-le-Château Indre BERRY Bouges-le-Château Indre Bouges-le-Château Indre

Bouges-le-Château BERRY Bouges-le-Château Indre