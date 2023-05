Contes et histoires avec le Centre des monuments nationaux, 21 mai 2023, .

À l’occasion des fêtes des fin d’année, le Centre des monuments nationaux invite petits et grands à vivre la magie de Noël au travers d’une programmation festive et conviviale « Contes & Histoires ». Du 18 décembre 2021 et jusqu’au 2 janvier 2022, spectacles merveilleux, enquêtes mystérieuses, lectures de contes fantastiques, ateliers créatifs ou gourmands vous attendent en famille dans 42 monuments nationaux.

Petits et grands, cette année, il y en aura pour tous les goûts : laissez vous guider par le rythme d’un musicien et essayez-vous à quelques pas de menuet en costume de châtelain au château de Rambouillet. Pour les plus téméraires, suivez les aventures d’une jeune espionne de Louis XIV au château de Bussy-Rabutin ou créez des potions dignes du plus grand savant fou au château de Pierrefonds.

Passionnés d’histoire ? Venez découvrir les menhirs multimillénaires de Carnac ou encore les multiples visages de la reine Marie-Antoinette à la Conciergerie. Mille et unes surprises vous plongeront dans la féerie de Noël et en fin de journée, les enfants et leurs parents partageront un goûter bien mérité !

Découvrez les lieux près de chez vous :

Paris

Hôtel de la Marine

Conciergerie

Sainte-Chapelle

Île-de-France

Château de Champs-sur-Marne

Château de Jossigny

Domaine national de Rambouillet

Château de Maisons

Château de Maisons

Villa Savoye

Domaine national de Saint-Cloud

Maison des Jardies à Sèvres

Basilique Cathédrale de Saint-Denis

Château de Vincennes

Des activités pour le jeune public dans les monuments nationaux

La manifestation « Contes & Histoires » est organisée par le Centre des monuments nationaux, qui a fait de l’accueil du jeune public et de sa sensibilisation au patrimoine l’une de ses priorités. Tout au long de l’année, les monuments nationaux s’attachent à proposer une programmation adaptée aux enfants pour leur faire découvrir ces hauts lieux de l’histoire

Plusieurs lieux à Paris et en île de France

