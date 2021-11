Pierrefonds Pierrefonds Oise, Pierrefonds Contes et histoires “au coin du feu” Pierrefonds Pierrefonds Catégories d’évènement: Oise

Pierrefonds

Contes et histoires “au coin du feu” Pierrefonds, 22 décembre 2021, Pierrefonds. Contes et histoires “au coin du feu” Pierrefonds

2021-12-22 10:30:00 – 2021-12-22 11:30:00

Pierrefonds Oise Déambulation chantée “les voix de Noël” A Noël, des chants d’autrefois et des contes à écouter “au coin du feu” résonneront dans les plus beaux espaces du château de Pierrefonds, pour un voyage merveilleux et hors du temps. Une sélection de chants de Noël interprétés a cappella, pour remonter aux origines de l’inspiration des compositeurs d’autrefois, du Moyen Âge au XIXe siècle.

Par l’ensemble de jeunes chanteurs lyriques Siébel. Animation tout public / incluse dans le droit d’entrée Déambulation chantée “les voix de Noël” A Noël, des chants d’autrefois et des contes à écouter “au coin du feu” résonneront dans les plus beaux espaces du château de Pierrefonds, pour un voyage merveilleux et hors du temps. Une sélection de chants de Noël interprétés a cappella, pour remonter aux origines de l’inspiration des compositeurs d’autrefois, du Moyen Âge au XIXe siècle.

Par l’ensemble de jeunes chanteurs lyriques Siébel. Animation tout public / incluse dans le droit d’entrée Déambulation chantée “les voix de Noël” A Noël, des chants d’autrefois et des contes à écouter “au coin du feu” résonneront dans les plus beaux espaces du château de Pierrefonds, pour un voyage merveilleux et hors du temps. Une sélection de chants de Noël interprétés a cappella, pour remonter aux origines de l’inspiration des compositeurs d’autrefois, du Moyen Âge au XIXe siècle.

Par l’ensemble de jeunes chanteurs lyriques Siébel. Animation tout public / incluse dans le droit d’entrée Pierrefonds

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Pierrefonds Autres Lieu Pierrefonds Adresse Ville Pierrefonds lieuville Pierrefonds