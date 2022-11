Contes et histoires au château ducal de Cadillac

2022-12-18 – 2022-12-18 4 EUR L’évènement Contes et Histoires avec une visite théâtrale ducalée les dimanche 18 et mercredi 21 décembre

A quelques jours de Noël, découvrez en famille le château ducal de Cadillac en compagnie du duc d’Epernon. Il se murmure qu’il recruterait sa garde personnelle… Histoires et drôleries garanties… et goûter inclus ! L’évènement Contes et Histoires avec une visite théâtrale ducalée les dimanche 18 et mercredi 21 décembre

