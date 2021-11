Contes et histoires au château d’Oiron Plaine-et-Vallées, 22 décembre 2021, Plaine-et-Vallées.

Contes et histoires au château d’Oiron Au château d’Oiron 10 rue du Château Plaine-et-Vallées

2021-12-22 – 2021-12-23 Au château d’Oiron 10 rue du Château

Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

Entre le théâtre d’origami et le conte en 3 dimensions, Le Roi découpé évoque par le papier, le caractère éphémère et transformable des choses. Matière unique de l’installation, le papier plié, déplié, modelé, découpé, raconte l’itinéraire de créatures — animaux et humains — s’organisant à vivre en communauté. Cependant, chez les humains, un individu est pris dans les méandres du pouvoir au sacrifice de certaines vertus. Sa rencontre avec une nymphe de la forêt va chambouler ses ambition et son parcours révélera l’importance du collectif et la nécessité de découvrir son royaume intérieur.

Le Roi découpé est une fable de papier, un théâtre d’origami. Découvrez la naissance et l’organisation sociale du vivant. Cependant, un humain transgresse un interdit et s’empare du pouvoir sur le collectif au détriment de ce dernier. Une rencontre va l’amener à repenser sa position.

+33 5 49 96 51 25

Château d’Oiron, Centre des Monuments Nationaux

Au château d’Oiron 10 rue du Château Plaine-et-Vallées

