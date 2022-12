CONTES ET HISTOIRES À L’OPPIDUM D’ENSÉRUNE Nissan-lez-Enserune Nissan-lez-Enserune Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Une après-midi dédiée aux contes à l’attention des enfants et des parents pour (re)découvrir en ce jour de solstice les mythes fondateurs. à 14h30

DANS LE JARDIN DES DIEUX Partez à la découverte des légendes végétales et des liens sacrés

qu’entretenaient les Anciens à la Nature. Un spectacle conté par Clélia Tavoillot.

Durée : I h à 16h

MINOTAURE Livré au sacrifice, le jeune Thésée, fils du roi d’Athènes, entre dansle

Labyrinthe, pour une quête qui ne laisse pas de questionner notre

humanité…

Un spectacle conté par Véronique Girard.

Durée : I h de 14h à 17h30 en continu

POESIE DU COSMOS, MUSIQUE DU FUTUR À l’image de la Pythie de Delphes, Bohème 3000 vous propose un augure

poétique, véritable voyage personnel sur les chemins obscurs de l’avenir.

• À partir de 7 ans



