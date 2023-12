Cet évènement est passé Contes et Histoires, à l’Hôtel de la Marine Hôtel de la Marine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Tout public. A partir de 5 ans. payant Adulte : 9,50€ , gratuit pour moins de 26 ans et les bénéficiaires des minima sociaux De ses origines dans les Andes aux tables européennes, la pomme de terre se raconte à l’Hôtel de la Marine pendant les fêtes de fin d’année. Samedis 23 et 30 décembre à 10h30, dimanche 24 décembre à 10h30 et vendredi 29 décembre à 14h30 – Festival, spectacle « L’épopée de la pomme de terre » Pour les fêtes à l’Hôtel de la Marine, remontez le temps en famille et plongez au cœur de fabuleuses aventures à travers un récit conté dans les somptueux salons d’apparat. En purée ou en frites, rissolées ou en salade, en chips, et parfois en gratin… qui suis-je ? De ses origines dans les Andes aux tables européennes, la pomme de terre se raconte à l’Hôtel de la Marine. A partir de 5 ans Samedis 23 et 30 décembre à 14h30 – Festival, spectacle « De Louxor à la Place de la Concorde : l’aventure de l’Obélisque. En famille à l’Hôtel de la Marine, remontez le temps et plongez au cœur de fabuleuses aventures à travers un récit conté. Depuis l’Égypte antique, laissez-vous embarquer dans le récit du plus vieux monument de Paris ! A partir de 5 ans Vendredi 29 décembre à 10h30 et dimanche 31 décembre à 10h30 – Spectacle « Les voyages du diamant bleu ». Laissez-vous conter l’incroyable destin du Bleu de France, célèbre diamant bleu de la Couronne.

Parcourez 300 ans d’histoire au rythme d’un voyage émaillé de mystères, allant de l’Inde aux États-Unis. Une création originale à ne pas manquer ! A partir de 6 ans Hôtel de la Marine 2 Place de la Concorde 75008 Paris Contact : https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/contes-histoires-l-epopee-de-la-pomme-de-terre https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/contes-histoires-l-epopee-de-la-pomme-de-terre

