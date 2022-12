Contes et Histoires à l’Abbaye de Montmajour Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Contes et Histoires à l’Abbaye de Montmajour Arles, 17 décembre 2022, Arles . Contes et Histoires à l’Abbaye de Montmajour Abbaye de Montmajour Route De Fontvieille Arles Bouches-du-Rhône Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour

2022-12-17 – 2022-12-21

Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour

Arles

Bouches-du-Rhône EUR 4 8 A cette occasion l’abbaye invite les enfants à venir découvrir le conte imaginaire « la voix des coquelicots » sur le don du réconfort, qui sera suivi d’un atelier parents-enfants.

Une rencontre entre une jeune fille et un peintre à l’âme sensible, dans un décor naturel aux pieds de l’Abbaye de Montmajour…

Le printemps est là. Le ciel est limpide, le soleil doux comme le regard que l’on pose sur le premier coquelicot que l’on découvre, ce qui s’ouvre devant nous après, c’est une étendue entière de couleur rouge vif.

Parmi tout ce rouge il y a du blanc, du jaune, du violet. Les champs s’éveillent. Une nouvelle vie prend place…



Envie de venir passer un moment en famille à l’abbaye à cette occasion ? Alors n’attendez plus et réservez vos places !



Informations pratiques :

A partir de 6 ans

Jauge limitée, réservation obligatoire via la e-billetterie du monument. Venez participer à Contes et Histoires à l’abbaye de Montmajour ! Cette année encore l’abbaye de Montmajour participe à la manifestation « Contes et Histoires » ! abbaye-de-montmajour@monuments-nationaux.fr +33 4 90 54 64 17 https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2130760906440401424&famille=2131486112260400786 Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour Arles

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Arles Bouches-du-Rhône Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour Ville Arles lieuville Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Contes et Histoires à l’Abbaye de Montmajour Arles 2022-12-17 was last modified: by Contes et Histoires à l’Abbaye de Montmajour Arles Arles 17 décembre 2022 Abbaye de Montmajour Route De Fontvieille Arles Bouches-du-Rhône Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône