Contes et Histoires à la Sainte Chapelle La Sainte Chapelle Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Contes et Histoires à la Sainte Chapelle La Sainte Chapelle Paris, 28 décembre 2023 00:00, Paris. Du jeudi 28 décembre 2023 au samedi 06 janvier 2024 :

.Tout public. payant Adultes 11,5 € Gratuit pour les – de 26 ans Animations comprises dans le prix du billet. Laissez-vous éblouir par les 1113 vitraux de ce joyau du gothique rayonnant. Venez vous émerveiller par les mille et une histoires de la Sainte-Chapelle durant les vacances de Noël ! Pendant les fêtes de fin d’année, la Sainte-Chapelle participe à l’opération Contes et histoires et propose des visites animées et enjouées pour découvrir son histoire. Jeudi 28 décembre à 14h et vendredi 29 décembre à 14h – Visite commentée et théâtralisée – « La Sainte Chapelle, une histoire en couleurs ». Le bleu royal, le rouge de Castille, le jaune d’or, le vert émeraude… les couleurs des vitraux ont leurs propres significations ! Au travers d’une visite contée, vous découvrirez et observerez les mille cent treize scènes qui composent les 15 verrières de la Sainte-Chapelle. A partir de 7 ans. Samedi 30 décembre 2023 à 14h et mercredi 3 janvier 2023 à 14h – Visite commentée « Le secrets de la Sainte Chapelle ». Quel était son rôle? Que renfermait-elle ? Comment fabriquer et lire un vitrail ? Venez découvrir les secrets de la Sainte Chapelle à travers une visite interactive. A partir de 7 ans La Sainte Chapelle 10 boulevard du Palais 75001 Paris Contact : https://www.sainte-chapelle.fr/agenda/contes-et-histoires

Colombe Clier Centre des monuments nationaux 4 Détails Heure : 00:00 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75001 Lieu La Sainte Chapelle Adresse 10 boulevard du Palais Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Sainte Chapelle Paris latitude longitude 48.8546499977143,2.34494000782487

La Sainte Chapelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/