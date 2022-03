Contes et histoires à la roseraie des légendes La maisonnette des contes et des légendes Salles Catégories d’évènement: Salles

Tarn

Contes et histoires à la roseraie des légendes La maisonnette des contes et des légendes, 27 juin 2022, Salles. Contes et histoires à la roseraie des légendes

du lundi 27 juin au dimanche 3 juillet à La maisonnette des contes et des légendes A 17h, la roseraie accueillera les flâneurs, les promeneurs pour un voyage conté dans le secret et le parfum des roses. Un goûter fleuri et une boisson de légende seront offerts au public. La maisonnette des contes et des légendes 1, rue basse Salles Clerval Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-27T17:00:00 2022-06-27T19:00:00;2022-06-27T19:30:00 2022-06-27T20:00:00;2022-07-03T17:00:00 2022-07-03T17:30:00

