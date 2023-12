Contes et histoires à la Maison des Jardies à Sèvres Maison des Jardies Sèvres Catégories d’Évènement: ile de france

Contes et histoires à la Maison des Jardies à Sèvres
Maison des Jardies
Sèvres, 23 décembre 2023
Du samedi 23 décembre 2023 au dimanche 07 janvier 2024

.Tout public. payant Adultes 11,5 € Gratuit pour les – de 26 ans Animations comprises dans le prix du billet. Pour cette nouvelle édition de Contes et Histoires, la maison des Jardies vous propose des activités à faire en famille autour du thème des légendes d’Alsace ! Pour célébrer la nouvelle année 2024, participez à des activités en famille dans une ambiance conviviale et chaleureuse à la maison des Jardies. Au programme : découvrez l’univers légendaire alsacien avec une conteuse, créez une carte de vœux pop-up en trois dimensions, ou encore confectionnez votre propre fève et couronne pour l’Épiphanie ! Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 janvier 2024 de 14h30 et 16h – Evènement festif «Les Légendes d’Alsace» Léon Gambetta avait un attachement tout particulier pour la région d’Alsace. Installez-vous confortablement dans le salon de sa maison et participez à l’un de nos rendez-vous contés. Vous entendrez alors les histoires et les légendes alsaciennes peuplées d’êtres fantastiques, qui raviront aussi bien les petits que les grands. A partir de 6 ans Vendredi 5 janvier 2024 à 10h30 – Atelier « carte de voeux en 3D » Le nouvel an est là ! En vous inspirant de l’ambiance et de l’histoire des Jardies, créez une carte de vœux pop-up en trois dimensions à envoyer à vos proches pour leur souhaiter une bonne année. A partir de 6 ans Samedi 6 janvier 2024 à 10h30 – Atelier « L’Epiphanie Alsacienne » En Alsace, la période de la « Petite année » (les douze jours après Noël) se conclut par l’arrivée de la galette. Poursuivrez cette tradition et venez confectionner votre propre fève, puis fabriquez une couronne qui désignera le plus chanceux ! A partir de 6 ans Maison des Jardies 14 avenue Gambetta 92310 Sèvres Contact : https://www.maison-des-jardies.fr/agenda/contes-histoires https://www.maison-des-jardies.fr/agenda/contes-histoires

Maison des Jardies
14 avenue Gambetta
92310 Sèvres

