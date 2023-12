Contes et Histoires à la Conciergerie La Conciergerie Paris, 23 décembre 2023 00:00, Paris.

Du samedi 23 décembre 2023 au dimanche 07 janvier 2024 :

.Tout public. A partir de 7 ans. payant

Adultes 11,5 €

Gratuit pour les – de 26 ans

Animations comprises dans le prix du billet.

Venez vous émerveiller par les mille et une histoires à vivre à la Conciergerie durant les vacances de Noël !

Dans le cadre de l’opération « Contes et histoires » proposé par le Centre des monuments nationaux, retrouvez à la Conciergerie une programmation festive avec des visites à faire en famille, des visites contées, un atelier pour les plus petits, et un drôle de spectacle par la compagnie la petite main.

Émerveillements et fous rires garantis !

PROGRAMMATION

Vendredi 29 décembre à 10h30 – Visite contée et théâtralise « La Conciergerie à travers le temps ».

Laissez-vous conter l’histoire du monument, de la vie du Palais à l’époque médiévale jusqu’aux évènements de la Révolution française.

A partir de 7 ans.

Samedi 30 décembre 2023 à 10h30 – Atelier « Tous en cuisine »

À partir d’ateliers de jeux de cartes, de couleurs, d’odeurs et d’impressions sur tissus, les enfants découvriront l’univers de la cuisine au Moyen Âge dans le cadre majestueux des cuisines de la Conciergerie.

Cet éveil des sens sera l’occasion de composer en famille un menu de table de repas collectif.

A partir de 3 ans

Mercredi 30 décembre 2023 à 15h30 et Samedi 3 janvier 2024 à 15h30 – Visite Commentée « La vie quotidienne au Moyen-Âge

Alimentation, plaisir des fêtes, cuisines, suivez le guide à la Conciergerie et découvrez la vie quotidienne dans l’ancien palais des rois capétiens.

À partir de 7 ans

Jeudi 4 janvier 2023 à 11h et 14h30 et vendredi 5 janvier 2023 à 11h et 14h30 – Spectacle « La poubelle au roi dormant ».

Que se passe-t-il ? le Roi dort et ne se lève plus. Poubelles et potagers sont pillés. La nuit, les cuisines semblent habitées. Au château, la Reine est dépassée. Entourée de personnages passablement incompétents, elle mène l’enquête. Fous rires garantis avec ce thriller moyenâgeux, burlesque et anti-gaspi concocté par la Compagnie la petite main

A partir de 5 ans

Samedi 6 janvier 2024 à 16h – visite commentée – « Plongez dans la vie nocturne au Moyen âge »

Comment et dans quoi dormait-on au Moyen Âge ? Que faisaient les gens la nuit et à quoi ressemblait les rêves et les cauchemars ?

Une visite-atelier à destination des enfants et de leurs parents pour découvrir ce monde mystérieux. Les enfants pourront découvrir les différentes habitudes de sommeil et de rythme, et partir à la rencontre des chimères et de l’imaginaire médiéval. Un temps d’atelier permettra de raconter une histoire et d’imaginer chacun.e la création d’un monstre protecteur du sommeil.

A partir de 7 ans

La Conciergerie 2 boulevard du Palais 75001 Paris

