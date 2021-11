Contes et Histoire Une vie de conte Château de Bussy-Rabutin, 18 décembre 2021, Bussy-le-Grand.

Contes et Histoire Une vie de conte

du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier 2022 à Château de Bussy-Rabutin

Grâce à Contes et Histoire, les fêtes de fin d’année enchantent le château avec un zeste de merveilleux et une pincée d’aventures. Chacun d’entre nous a près de lui un conte privilégié, hérité ou rencontré. Ce dernier nous accompagne comme une étrangeté amusante ou nous éclaire par intermittence et de façon différente suivant les étapes de notre vie. Nous nous en rappelons avec plaisir et de même qu’il nous a été transmis un jour, nous avons à cœur de le faire vivre en le racontant à d’autres. C’est avec cette idée de transmission, de contes universels transmis au coin du feu de village en village que Nathalie Leone ouvrira la manifestation Contes et Histoires en proposant son spectacle _Vive le Vent_ ! Un panel de contes paysans d’Europe du XIXe siècle qui s’enchevêtrent en une seule grande histoire, celle d’un jeune pâtre, le gabelot, qui était si beau que toutes les filles du village se le disputaient… Les personnages du village se retrouvent d’un conte à l’autre et racontent une vie à rebours, qui commence par un glas et se termine par un joyeux carillon. Et de conte à comte, il n’y a qu’une consonne de différente, la frontière peut être floue surtout avec le plus facétieux courtisan de la Cour de Louis XIV ! Sa vie, émaillée de mille et un récits, semble tout droit sortie d’une épopée. Alors quoi de plus juste que de raconter sa vie de comte dans un conte mêlant intrigues et gourmandises au temps de Louis XIV ? Esmée Planchon prendra la relève jusqu’après la nouvelle année en proposant une nouvelle aventure inédite de Roger de Rabutin et de sa jeune amie espionne à la Cour de Louis XIV avec _L’espionne et le château-gourmand._ Cette histoire, mettra en valeur l’ingéniosité d’une jeune fille qui prend son essor et son indépendance dans le Grand Siècle en rencontrant les grands noms de cette époque (Mme de Maintenon, Condé, Louis XIV,…) tout en résolvant des mystères sous la tutelle de son mentor et ami, le facétieux comte Roger de Rabutin.

gratuit pour les -25 ans ; droit d’entrée habituels pour les adultes. Sur réservation. Plaids bienvenus ; munissez-vous de vêtements chauds.

Grâce à Contes et Histoire, les fêtes de fin d’année enchantent le château avec un zeste de merveilleux et une pincée d’aventures. Nathalie Léone et Esmée Planchon vous proposent 2 spectacles inédits.

Château de Bussy-Rabutin 12 rue du château, 21150 Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T14:30:00 2021-12-18T15:30:00;2021-12-19T14:30:00 2021-12-19T15:30:00;2022-01-02T10:00:00 2022-01-02T11:00:00;2022-01-02T14:30:00 2022-01-02T15:30:00