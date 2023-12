Contes et Histoire à la Basilique de Saint-Denis Basilique de Saint-Denis Saint-Denis, 27 décembre 2023, Saint-Denis.

Du mercredi 27 décembre 2023 au dimanche 07 janvier 2024 :

.Tout public. A partir de 4 ans. payant

Adultes 11,5 €

Gratuit pour les – de 26 ans

Animations comprises dans le prix du billet.

Venez vous émerveiller par les mille et une histoires à vivre à la basilique cathédrale Saint-Denis !

Pendant les fêtes de fin d’année, la basilique cathédrale Saint-Denis participe à l’opération Contes et Histoires et vous propose des visites, des ateliers et des spectacles pour découvrir l’histoire du fameux roi Dagobert.

PROGRAMME

27 décembre, 28 décembre, 29 décembre 2023 à 14h30 et 4 janvier et 5 janvier 2024 à 14h30 – Visite-atelier « Dagobert, le premier roi de Saint-Denis »

Lors de la visite du monument, les familles découvriront l’ancienne abbaye de Saint-Denis, ses gisants de reines et rois de France, son histoire à travers des récits, des contes et des légendes. Vous découvrirez particulièrement les Mérovingiens et le premier roi inhumé dans la basilique : Dagobert.

En atelier, les enfants créeront des pantins de personnages illustres de la basilique.

A partir de 4 ans

27 décembre, 28 décembre, 29 décembre 2023 à 14h30 et 4 janvier et 5 janvier 2024 à 14h30 – Spectacle conté en musique : « Dagobert, le prince colère ! »

Dans la nécropole royale de Saint Denis, quarante rois nous contemplent. Le premier à avoir choisi cette église pour sa sépulture, en 638, c’est le roi Dagobert, fameux pour sa culotte. Mais pourquoi ce choix du roi ? Les abbayes prestigieuses ne manquaient pas dans le royaume des Francs. Une légende venue tout droit du Moyen Âge donne une réponse à cette question. Une réponse qui remonte à l’enfance de Dagobert…

Découvrez ce conte vivant et musical, raconté à deux voix, accompagné à la flûte et à la guitare, dans le magnifique chevet gothique de la basilique.

A partir de 4 ans

N’oubliez de prévoir de vêtements chauds

Basilique de Saint-Denis 1, rue de la Légion d’Honneur 93200 Saint-Denis

Contact : https://www.saint-denis-basilique.fr/agenda/contes-et-histoires https://www.saint-denis-basilique.fr/agenda/contes-et-histoires

AdobeStock Basilique Saint-Denis.