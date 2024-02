CONTES ET DANSES INTERGÉNÉRATIONNELLES LA BCD Valras-Plage, mercredi 21 février 2024.

CONTES ET DANSES INTERGÉNÉRATIONNELLES LA BCD Valras-Plage Hérault

Profitez d’un après-midi contes et danses intergénérationnelles pour vous retrouver, le tout, dans une ambiance agréable et conviviale. Cet atelier sera animé par Castanhe, membre d’un groupe de musique occitane originaire du biterrois, et Mestre Cabirol, qui vous fera des démonstrations de danses traditionnelles.

De 3 à 12 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:00:00

fin : 2024-02-21 17:00:00

Boulevard Gambetta

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie bcdvalras@wanadoo.fr

L’événement CONTES ET DANSES INTERGÉNÉRATIONNELLES LA BCD Valras-Plage a été mis à jour le 2024-02-15 par OT BEZIERS MEDITERRANEE