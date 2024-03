CONTES ET CONTREBASSE Entre-Vignes, jeudi 7 mars 2024.

Duo musico-poétique pour les grandes personnes au coeur d’enfants! Médiathèque Saint-Christol/Entre-vignes Jeudi 07 Mars 19h

Donatienne Ranc Autrice et conteuse ; Vincent Ferrand contrebasse; Mise en en scène Sylvère Petit

Il narre de ses doigts, elle raconte de sa voix. Elle lève l’encre et la plume, il lève l’ancre et l’archet. Tous deux voguent sur le bateau des notes et des mots. Ils rythment des histoires d’espoir, deux contes étoilés d’avenir. Malgré la terre qui crie, malgré la mer qui tremble. Leur barque nous emmène en voyage de poésie en paysages.

Médiathèque Saint-Christol Entre-Vignes

Durée: 40 min

Public adulte Sur inscription

Renseignements 04 67 27 68 17 ou bib.stchristol@paysdelunel.fr

En partenariat avec Jazz à Junas .

Début : 2024-03-07 19:00:00

fin : 2024-03-07

Entre-Vignes 34400 Hérault Occitanie

