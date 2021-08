Cagnes-sur-Mer Musée Renoir Alpes-Maritimes, Cagnes-sur-Mer Contes et comptines pour pitchoun curieux Musée Renoir Cagnes-sur-Mer Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Ecoutez, les tableaux de Renoir ont de fabuleuses histoires à raconter… Suivez la médiatrice qui dira contes et comptines pour les jeunes oreilles. 2-4 ans Inscriptions au 04.89.22.40.74 dans la limite des places disponibles. Afin d’optimiser le nombre de places, un seul accompagnateur par enfant. Durée 30-40mn environ Gratuit

Un accompagnateur par enfant, dans la limite des places disponibles

Musée Renoir 19, chemin des Collettes, 06800 Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00

