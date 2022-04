Contes et comptines Ludothèque Breil-Malville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Contes et comptines Ludothèque Breil-Malville, 29 juin 2022, Nantes. 2022-06-29 Renseignements à la bibliothèque du Breil-Malville

Horaire : 10:00

Gratuit : oui Dès 3 mois Renseignements à la bibliothèque du Breil-Malville La bibliothèque s’installe à la ludothèque Accoord du Breil, pour lire des histoires aux petits et aux grands. Ludothèque Breil-Malville adresse1} Nantes 44100

breil@accoord.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Ludothèque Breil-Malville Adresse 52 Rue Du Breil Ville Nantes Age maximum Dès 3 mois lieuville Ludothèque Breil-Malville Nantes Departement Loire-Atlantique

Ludothèque Breil-Malville Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Contes et comptines Ludothèque Breil-Malville 2022-06-29 was last modified: by Contes et comptines Ludothèque Breil-Malville Ludothèque Breil-Malville 29 juin 2022 Ludothèque Breil-Malville Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique