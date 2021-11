Tergnier Médiathèque L'Oiseau "lire" Aisne, Tergnier Contes et comptines du monde Médiathèque L’Oiseau « lire » Tergnier Catégories d’évènement: Aisne

Tergnier

Contes et comptines du monde Médiathèque L’Oiseau « lire », 22 janvier 2022, Tergnier. Contes et comptines du monde

Médiathèque L’Oiseau « lire », le samedi 22 janvier 2022 à 19:30

Les textes seront accompagnés de gestes, symboles et différents supports. Moment intimiste avec des textes invitant au voyage, à la rêverie et à l’amour.

environ 50 enfants présents de façon échelonnée

Evasion culturelle à travers la lecture de différents contes et comptines d’ici et d’ailleurs. Médiathèque L’Oiseau « lire » 1 place Lionel Lefèvre 02700 Tergnier Tergnier Tergnier Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:30:00 2022-01-22T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Tergnier Autres Lieu Médiathèque L'Oiseau "lire" Adresse 1 place Lionel Lefèvre 02700 Tergnier Ville Tergnier lieuville Médiathèque L'Oiseau "lire" Tergnier