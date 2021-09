Guérande Centre Culturel Athanor Guérande, Loire-Atlantique Contes et Cie Centre Culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Contes et Cie Centre Culturel Athanor, 26 octobre 2021, Guérande. Contes et Cie

du mardi 26 octobre au mercredi 3 novembre à Centre Culturel Athanor

Pendant les vacances, on revisite l’univers des contes classiques ! Scopitone & Cie les passent à la moulinette, en les réinterprétant avec des objets de la vie quotidienne. A la médiathèque, redécouvrez ces histoires avec des lectures et des jeux. Sur réservation. Programme : Mardi 26 octobre à 10 : “On lit, on joue” Mercredi 27 octobre : – à 15h : “Blanche-Neige” – à 15h45 : goûter – à 16h30 : “Le vilain petit canard” Mercredi 3 novembre à 10h30 : “P’tit dèj pour bébés lecteurs”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T09:00:00 2021-10-26T19:00:00;2021-10-27T09:00:00 2021-10-27T19:00:00;2021-10-28T09:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-10-29T09:00:00 2021-10-29T19:00:00;2021-10-30T09:00:00 2021-10-30T19:00:00;2021-10-31T09:00:00 2021-10-31T19:00:00;2021-11-01T09:00:00 2021-11-01T19:00:00;2021-11-02T09:00:00 2021-11-02T19:00:00;2021-11-03T09:00:00 2021-11-03T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Centre Culturel Athanor Adresse 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Centre Culturel Athanor Guérande