Dimanche 21 novembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. Journée du livre et de la gourmandise organisée par l’association Coquelicot. Auteurs et illustrateurs pour des séances de dédicaces, conteurs régionaux pour les adultes et la jeunesse (contes à 11h, 15h, 16h, & 17h) ; et avec la participation de la librairie detours, ainsi que l’équipe de la médiathèque. Au profit des enfants atteints de cancer ou leucémie. Entrée libre et gratuite. Pass sanitaire obligatoire. Journée du livre et de la gourmandise Médiathèque Route d’Espagne 31190 AUTERIVE Auterive Haute-Garonne

