Bas-Rhin L’atelier théâtre La Décapolienne prépare depuis septembre 2 contes et des chants de Noël. L’ensemble sera présenté au mois de Décembre, dans 3 établissements de Haguenau et Marienthal, recevant des personnes âgées. Le premier conte évoque Hans Trapp le terrible chevalier brigand invité par un bel ange à rendre visite aux résident(e)s des maisons de retraite. Va-t-il accepter cette mission ? Trois paysans, dans le deuxième conte, font une bien curieuse rencontre. Une belle dame tout de blanc vêtue. Cela pourrait-il être Christkindel ? le groupe théâtre enthousiaste est heureux de proposer aux aîné(e)s un peu de magie de Noël et attend avec impatience ces futures rencontres. Les 11, 17 et 18 décembre. Public des maisons de retraite et résidence Seniors et les t familles. Pas de possibilité d’ouvrir au grand public , sauf éventuellement les journalistes. +33 6 15 27 97 70 Haguenau

